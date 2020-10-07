  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:34:08 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 500 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 760 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 834 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 919 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,86 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,48 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 22,24 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 166 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı...
Bluetooth Kulaklık
Teknoloji

Bluetooth Kulaklık

Bluetooth Kulaklık nedir, ne işe yarar? Bluetooth kulaklık fiyatları, Bluetooth kulaklık avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bluetooth k..
Uzman isim açıkladı! Kanada'nın ambargosuna karşı Türkiye'nin alternatifleri neler?
Gündem

Uzman isim açıkladı! Kanada'nın ambargosuna karşı Türkiye'nin alternatifleri neler?

Kanada’nın Türkiye’ye ambargo uygulaması Türk SİHA’larında kullanılan Kanada menşeili kamera sisteminin alternatifleri neler olabilir sorusu..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay