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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:38:34 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 729 bin 953 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 254 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 664 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 328 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 729 bin 953 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 254 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,92 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,27 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,72 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 879 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 577 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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