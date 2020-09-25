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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:18:44 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 253 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 849 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 223 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 867 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,20 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,95 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,94 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 1245 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 461 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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