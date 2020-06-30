  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:41:20 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 470 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 620 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 92 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 560 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 470 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 620 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 478 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 166 bin 403 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 139 bin 612 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 62 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 912 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı