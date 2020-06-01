  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:29:36 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 570 bin 163 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 820 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 633 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 986 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 570 bin 163 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 820 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 155 bin 850 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 101 bin 402 megavatsaatle ithal kömür ve 91 bin 432 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 589 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 247 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı