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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:50:15 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 653 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 664 bin 474 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 915 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 576 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 653 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 664 bin 474 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 908 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 132 bin 325 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 127 bin 337 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 448 megavatsaat elektrik ithalatı, 954 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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