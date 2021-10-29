  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Günlük cilt bakım rutini için cilt maskesi
Kadın - Aile

Günlük cilt bakım rutini için cilt maskesi

Defne yaprağı, Akdeniz’e özgü, yaprak dökmeyen defne ağacından elde edilen aromatik bir yapraktır.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:25:00 - 2021-10-29 22:32:40
Günlük cilt bakım rutini için cilt maskesi

Defne yaprağı, Akdeniz’e özgü, yaprak dökmeyen defne ağacından elde edilen aromatik bir yapraktır. Defne yaprağı ile cilt bakımı, yüzyıllardır kadınların güzellikleri için yapılan bir işlemdir. Bu maske ile sivilceleriniz yok olacak, cildiniz parlayacak.

Defne yaprağı ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Malzemeler

  • Bir tutam tarçın
  • Yarım fincan süt
  • Bir tutam defne yaprağı
  • 1 adet yumurta
  • Bir miktar kayısı suyu

Hazırlanışı

Kayısı suyuna tarçını ve defne yaprağını ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Daha sonra süt ve yumurtayı da ekleyerek karıştırın. Vücutta istediğiniz yerlere uygulayabileceğiniz bu maske 10 dakika sonra ılık ve bol suyla durulanır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!
Gündem

KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, hafta sonu gerçekle..
Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar
Dünya

Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar

Bosna'da Müslüman katliamının faillerinden biri olan Milorad Dodik, küstah bir adım a hazırlanıyor. Dodik ülkede yeni bir ordu kuracaklarını..
Ağız kokusunu anında kesiyor! Bu otun çayı çok tuttu
Aktüel

Ağız kokusunu anında kesiyor! Bu otun çayı çok tuttu

Özellikle İç Anadolu Bölgesinde yetişen bitki, acı yavşan otu olarak da biliniyor. Kurutularak kullanılan otun faydaları saymakla bitmiyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay