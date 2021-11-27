Günlük beslenmeniz için gereken besinler

Vücudunuzun önerilen günlük protein alımı hem sağlık açısından hem de formda olmak için oldukça önemlidir.

Yumurta

Yumurta bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Kas ve içinde bulunan kalsiyum ve proteinden dolayı kas ve kemik gelişimi için oldukça önemlidir.

Yelşil yapraklı sebzeler

İyi bir kalsiyum, A vitamini, B9 vitamini (folat) ve C vitamini kaynağıdır. Yeşil yapraklı sebzeler söz konusu olduğunda en iyi K vitamini kaynağı sayılabilir.

Balık ve Deniz mahsulleri

Araştırmalar sağlıklı bir yaşam için hafta iki öğün balık yenmesini tavsiye ediyor, deniz ürünleri ile beslenmenin kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 36 oranda azalttığını ortaya koyuyor

Kuruyemişler

Bu besinlerin de günlük belirli bir oranda tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar çerezlerin günlük tüketim miktarının 7 ile 59 gram arasında olmasının ideal tüketim miktarı olduğunu belirtmektedir.

Yağlı Tohumlar

Yağlı tohumlar genellikle yağ, lif ve protein için iyi kaynaklardır. Yağların çoğu tekli doymamış yağın yanı sıra omega-6 ve omega-3 çoklu doymamış yağdır.

Elma

A, E, B6, C, K, B1, B2 vitaminleri ve sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen elma ntioksidanlar, flavanoidler ve diyet lifi açısından oldukça zengindir. Elma kalbe, kan şekerine, beyin ve sinir sistemine, kemik hastalıklarına ve cilde iyi gelir. Kilo vermeye yardımcı olan elmanın kolesterol düşürücü özelliği bulunur.