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Gündem Günlerdir linç ediliyordu! Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
Gündem

Günlerdir linç ediliyordu! Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu

Yeniakit Publisher
2023-08-12 13:05:00 -
Günlerdir linç ediliyordu! Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyada epey konuşulan atama kararı sonrası Karadağlı'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Devlet Tiyatrolarına Genel Müdür olarak yeni görevine başlayacak olan Tamer Karadağlı ilk kez konuştu.

 

TGRT Haber'in haberine göre; yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, şunları söyledi:

"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda.''

Oyuncu Pınar Altuğ, arkadaşına ilk tebrikte bulunan isimlerden biri oldu. Altuğ "Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nefise Karatay, Tamer Karadağlı ile bir karesini paylaşarak "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürekten kutluyorum! Her işinde olduğu gibi bu işinde de en iyisini yapacağına eminim. Yolun açık olsun! Daha nice başarılara Tamerciğim" notunu ekledi.

 

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da atama kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.''

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