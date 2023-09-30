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Yaşam Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Yaşam

Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 21:29:00 -
Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Osmaneli'de 3 gündür kayıp şahsın cansız bedeni nehirde bulundu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.

Camikebir Mahallesi'nde ikamet eden 43 yaşındaki Murat Çam'ın, 3 gün önce eve gelmemesi üzerine ailesi polis merkezine kayıp müracaatında bulundu. Saat 18.00 sıralarında Osmaneli-Sakarya karayolu üzerinde bulunan bir kum ocağı yakınlarında Sakarya Nehri'nde bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan şahıs hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin 3 gün önce ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu Murat Çam'a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Çam’ın cenazesi otopsi için Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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