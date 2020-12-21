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Aktüel Günlerdir aranıyordu... 3 çocuk babası adamdan acı haber
Aktüel

Günlerdir aranıyordu... 3 çocuk babası adamdan acı haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için girdiği ırmakta kaybolan 3 çocuk babası Hamdullah Bayram'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:11:00 -
Günlerdir aranıyordu... 3 çocuk babası adamdan acı haber

Üç çocuk babası Hamdullah Bayram, geçen cumartesi günü, balık avlamak için Kulak Mahallesi'nden geçen Berdan Irmağı'na girdi. Ancak kısa süre sonra suda kayboldu.

20 kişilik ekip aradı

Sahil Güvenlik, su altı deniz polisi ve AFAD ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip, kayıp balıkçıyı aramak için çalışma başlattı. Hamdullah Bayram'ın bugün, suya girdiği yerden yaklaşık 50 metre ileride cansız bedeni bulundu. Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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