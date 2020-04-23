Günlerdir 23 Nisan'ı işaret ediyordu! Ercüment Ovalı kafayı yine çıkardı
Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" diyerek tepki gösterdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeni bir paylaşımda bulundu.
Ercüment Ovalı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Egemenlik kayıtsız şartsız millentindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.
Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde.Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum.
Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında.