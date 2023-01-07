Günlerce beklenen kar haberi geldi! Ardahan'da ulaşımı aksatıyor
Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolları zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.
Kar ve tipi Ardahan-Kars kara yolunda da etkili olmaya başladı.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.