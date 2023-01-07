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Gündem Günlerce beklenen kar haberi geldi! Ardahan'da ulaşımı aksatıyor
Gündem

Günlerce beklenen kar haberi geldi! Ardahan'da ulaşımı aksatıyor

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 14:25:00 -
Günlerce beklenen kar haberi geldi! Ardahan'da ulaşımı aksatıyor

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolları zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.

Kar ve tipi Ardahan-Kars kara yolunda da etkili olmaya başladı.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

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