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Aktüel Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı
Aktüel

Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:49:29 -
Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun güneydoğu kesimlerinin yüksek rakımlı yerlerinde bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Bu yerlerde yağışların 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.


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