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Ekonomi

Güneydoğulu bakliyatçılar koronavirüse rağmen ihracatını artırdı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Yılın ilk beş aylık diliminde bölgemizden geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 2’lik artışla 847 milyon 369 bin dolarlık ihracat yapıldı"

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:41:57 -
Güneydoğulu bakliyatçılar koronavirüse rağmen ihracatını artırdı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ocak-mayıs döneminde 847 milyon 369 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önemli bir sınav verdiğine dikkati çekerek, sürdürülebilir üretim ve istihdam için gerekli önlemlerin alındığını, üretimin ihracatla değerlendirilmesi için çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ifade etti.

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altunkaya, "Mayıs ayında 161 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bununla birlikte, yılın ilk beş aylık diliminde bölgemizden geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 2’lik artışla 847 milyon 369 bin dolarlık ihracat yapıldı." ifadesini kullandı.

Beş ayda 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, en fazla ihracatın 445 milyon 265 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 242 milyon 195 bin dolarla Afrika ülkelerine, 94 milyon 621 bin dolarla da Amerika ülkelerine yapıldığını belirtti.

Altunkaya, bu dönemde en fazla ihracı yapılan ürünün 222 milyon 168 bin dolarla makarna olduğunu aktardı.


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