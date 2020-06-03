Güneydoğu'da iş dünyası normalleşme sürecinden umutlu

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Son aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracat rakamlarında gerileme yaşayan Güneydoğu'da iş dünyası, normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir artış trendi bekliyor.

Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracatın, 5 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 gerilemeyle 3 milyar 225 milyon 925 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Bölgenin lokomotifi olan Gaziantep'ten aynı dönemde 2 milyar 800 milyon 925 bin dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kileci, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında bölgemizin ihracatı yüzde 29 azalışla 568 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti. Ama bu azalış şüphesiz Kovid-19 ve mayıs ayında peşpeşe gelen resmi tatiller etkili oldu. Normalleşme sinyalleri olduğunu ve ticaretin toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz. İhracatçılarımız, önceki aylarda gördüğümüz artış ivmesini yakalamak için var güçleriyle çalışıyor. Devletimizin ekonomide aldığı tedbirler ve dünya ticaretinin yavaş yavaş normale dönmesinin de etkisiyle önümüzdeki aylarda ihracatımızda bir yükseliş trendi yakalanmasını bekliyoruz."

- "Artık ihracatta da normalleşme zamanı"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de Kovid-19 salgının ticarete etkisinin devam ettiğini ancak dünyadaki normalleşme adımlarıyla birlikte ihracatta da normalleşme beklediklerini söyledi.

Gelinen süreçte yaşanılan zorlukların üstesinden gelmenin kolay olmadığını ancak bölgenin bunu aşabilecek kapasitesinin bulunduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Birinci önceliğimiz tabii ki sağlığımız. Bununla birlikte ekonomiyi de ayakta tutmak durumundayız. Ancak normalleşme adımlarıyla sıkıntıların ardından tersine akışın başlayacağına olan inancımız tam. Özellikle Avrupa'daki normalleşme adımları ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyor. Çoğu ülke kademeli olarak normalleşmeye geçiş evresinde. Salgın dolayısıyla tüm dünyada insanlar ihtiyaçlarını öteledi ve şu an bir talep birikmesi söz konusu. Bundan sonrası için ihracatta kayıplarımızı telafi etme dönemine giriyoruz. Toplumsal yaşamda ve ülkeler bazında normalleşmeyle birlikte ihracatta da toparlanma bekliyoruz. Bu yüzden 'Artık ihracatta da normalleşme zamanı' diyoruz. Çin'e yönelik olumsuz algı ülkemiz için avantaja dönüşebilir. Gelişmiş ülkelere ihracatımızın bundan sonra daha da fazla artacağına ve ülkemizin önemli bir tedarik merkezi haline geleceğine inanıyorum."

- "Şüphemiz yok"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise salgın sürecinde Türkiye'nin tüm dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Artık hayatın normalleşmeye başladığını anlatan Yıldırım, "Bu normalleşme hızla ekonomimizdeki verilere de yansıyacak. Bundan şüphemiz yok. Önümüzdeki aylarda normalleşmenin ekonomik olarak da gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Bu süreçte iş adamlarının bazı fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bu anlamda e-ticaret, e-ihracat uygulamalarının yanı sıra teknoloji ve dünyadaki gelişmelerin takibi ve pazar araştırmalarının çok iyi yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



