Güneydoğu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki kutlamalarda terör örgütüne göz dağı, dosta güven mesajları verildi.

Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı coşkulu şekilde kutlandı. Kutlamalara Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, mülki amirler, komutanlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program anıta çelenklerin bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra program, valilik konutunda tebriklerin kabul edilmesi, vatandaşların selamlanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajın okunması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisi, törene katılan birliklerin ve Bölge Jandarma Komutanlığına bağlı helikopterlerin geçişi ile sona erdi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları hükümet konağı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Programa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Belediye Başkan Vekili Elind Adıyaman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kanaat önderleri, güvenlik kuvvetleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Kaymakam Pendik, terör örgütünü bitirme konusunda ant içtiklerini belirtti. Glke dışında ve içinde yapılan Pençe 1, Pençe 2, Kıran 1, Kıran 2 operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine girdiklerini belirten Pendik, “Emperyalist güçler bu ülkeyi parçalamak için, bu aziz milleti Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir beraber ve kardeş olmuş bu milleti büyük bir hainlikle bölmeye çalışıyorlar. Bu emperyalist güçlerin planları boşa çıkarılmış, gerekli mücadele verilmiş, can verilmiş, kan dökülmüş ve bu vatan bizlere hediye edilmiştir. 30 Ağustos Zaferi’nden sonra büyük bir mağlubiyetle çekilen o Yunan kuvvetleri ne yapmıştı. Köyleri yakarak, ormanları yakarak denize dökülmüştü. Yunan unsurlarının kalıntıları olan PKK şimdi de orman yakıyor. Aynı düşman kuvvetlerinin yakıp yıktığı gibi PKK’da o yolda yürüyor. Biz buna engel olduk, olacağız. Kürt kardeşlerimizin haklarını savunduğunu söyleyen dış güçlerin uşakları burada hiçbir başarı elde etmeyecektir. Kıran ve Pençe harekatlarıyla nefes vermiyoruz. Güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar kahraman ordumuz görevlerini ifa edecektir. Operasyonlar sürüyor. Nasıl o gün düşman unsurlarını denize döktüysek şimdi de maşalarını yok ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kaymakamlıkta tebrikleri kabul eden Kaymakam Pendik, halkla bayramlaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı, Siirt’te de coşku içinde kutlandı. Kutlama törenleri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayıp, aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından eski valilik makamındaki törene geçildi. Halkın bayramını kutlayan Vali Ali Fuat Atik, tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, eski valilik hizmet binası önünde devam etti. Vali Atik ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesiyle devam eden törende, Türk Silahlı Kuvvetleri ve valiliği temsilen yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde turnuvalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Atik tarafından ödülleri verildi. Coşku içinde kutlanan törenler 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri birliklerin görkemli resmi geçidi ile sona erdi. Törenlere Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, mülki ve askeri erkân, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü coşkuyla Mardin Valiliğinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet konağı önünde düzenlenen çelenk töreni sonrası tebrik töreni için valilik makamında katılımcıları kabul eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman Dara etkinlik alanında tören geçişine katıldı. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Kandemir, Jandarma Albay Kıdemli Albay İsmail Şensöz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, Vali Yaman’ın makamda kabullerinin ardından Mustafa Yaman Caddesi’nde tören geçişi ile devam etti. Düzenlenen askeri geçiş töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava Savunma Kurmay Yüzbaşı Mesut Şahin yaptı. Tören askeri geçiş ile son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Batman’da da coşkuyla kutlandı. Batman Valiliği bahçesindeki Atatürk büstüne saat 09.30’da çelenklerin konulması ile başlayan Zafer Bayramı kutlamaları, valilik önünde bulunan Diyarbakır Caddesi’nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Vali Hulisi Şahin ve Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel, yapılan geçit töreni ile halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. 97. yıl kutlamaları, askeri araçların geçiş töreni ile son buldu. Törene Batman Valisi Hulisi Şahin, Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel, vali yardımcıları, askeri erkan ve kamu kurum müdürleri katıldı. HDP’li Belediye Başkan Mehmet Demir resmi törene katılmadı.