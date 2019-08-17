Güneydoğu Anadolu’daki İlk ‘Bilim Virüsü Buluşması’ Mardin’de düzenlenecek

Gençlere bilim tutkusu bulaştırmayı amaçlayan sosyal girişim Bilim Virüsü, İstanbul ve Bursa’dan sonra Mardin’de düzenlenecek.

21 Ağustos Çarşamba günü Dara Antik Kenti’nde düzenlenecek olan Bilim Virüsü Buluşması’na, Mardin ve çevre illerden 500’e yakın lise ve üniversite öğrencisinin katılması bekleniyor. Etkinliğe, dünyanın sayılı fütüristleri arasında gösterilen M-Gen Kurucusu Ufuk Tarhan, Yeni Nesil Mimar Burçin Gürbüz, Girişimcilik Sevdalısı Enis Erdem Yurdatapan ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık konuşmacı olarak katılacak. Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bilim Virüsü, yeni nesil öğrenme programları ve ilham veren bilim buluşmaları ile gençler arasında bilim tutkusunun, bilimsel düşünme alışkanlığının yayılması için çalışıyor. İstanbul ve Bursa’dan sonra bilim virüsünü Mardin’e taşımak bizim için heyecan verici. Mardin buluşmamız Güneydoğu Anadolu’daki ilk etkinlik olacak. Tüm lise ve üniversite öğrencilerini bekliyoruz” dedi.

Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan 2 bin 500 yıllık Dara Antik Kenti’nde gerçekleşecek Bilim Virüsü Mardin buluşmasında bilimsel konuşmaların yanı sıra astronomi, sanal gerçeklik, arkeoloji ve girişimcilik atölyeleri de gerçekleştirilecek. Bilim Virüsü gönüllülerinin, Mardin Valiliği ile Nusaybin Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği etkinliğe katılımların ücretsiz olacağı belirtildi.

2018 yılında sosyal girişimci Şule Yücebıyık tarafından kurulan Bilim Virüsü, Türkiye’nin dört bir yanında gençlere bilim tutkusunu ve 21’inci yüzyılın en önemli yetkinliği olan ‘bilimsel düşünce’ anlayışını bulaştırmayı hedefliyor. Bilim insanları, iş insanları, eğitimciler, sanatçılar ve sosyal girişimcilerin içinde yer aldığı Bilim Virüsü hareketi, tamamı ücretsiz düzenlenen bilimsel atölye programları ve etkinliklerle bugüne dek yüzlerce gence ve çocuğa ulaştı. Daha önce İstanbul ve Bursa’da 9-15 yaş arasındaki öğrenciler için 100’ü aşkın atölye programı düzenleyen Bilim Virüsü, Güneydoğu Anadolu’daki ilk ‘Bilim Virüsü Buluşması’ etkinliğini Mardin’de düzenliyor.