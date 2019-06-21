Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki STK’lar güçleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Daha Şeffaf Daha Güçlü STK Projesinin açılış toplantısı için Diyarbakır’da bir araya geldi.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Hayata Gülümse Derneği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikle projenin açılışı gerçekleştirildi. Toplantıda proje ile ilgili bilgi veren Hayata Gülümse Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Işık, dernek adına Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması için bir proje geliştirdiklerini söyledi. Bu proje kapsamında 50 sivil toplum kuruluşuna yönelik hem şeffaflık hem hesap verilebilirlik hem de stratejik plan ile ilgili bir takım çalışmalarının olacağını belirten Işık, “Burada aslında 3 temel faaliyetimiz var, bunlardan bir tanesi 50 STK’ya yönelik şeffaflık, hesap verilebilirlik, stratejik plan oluşturma çalışmaları, ikincisi sivil toplum günleri düzenleyeceğiz, iki günlü bir programımız var sivil toplum kuruluşlarını fuarını oluşturacağız. Bu ilk kez yapılacak bir çalışma, bizim projemizden faydalanan 50 sivil toplum kuruluşu ve buna ek olarak katılmak isteyen sivil toplum kuruluşları da dahil. Bununla ilgili şuanda üniversitede düşünüyoruz, ama çok fazla insanın katılabileceği bir yer ve alanda her kuruma bir tane stant oluşturup, o stantlara ziyaretçi geldiğinde sivil toplum kuruluşları gönüllü kayıtları yapacaklar hem de üye kaydı yapılacaktır. Aynı zamanda fon veren kuruluşları davet edeceğiz. Türkiye ve uluslararası ölçekte fon veren kuruluşlarla bu 50 sivil toplum kuruluşunu buluşturacağız. Nasıl fon alabilirler, hibelerden, yerel ve uluslararası fonlardan nasıl faydalanabilirler ile ilgili fon veren kuruluşlar onlara anlatacak” dedi.

“STK’lara yeni bir model oluşturmayı hedefliyoruz”

Hak savunuculuğu ağı oluşturacaklarını kaydeden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın derneklere yönelik projeleri ve Avrupa Birliği’nin projeleri, İKG projeleri ile Çalışma Bakanlığının bünyesinde ilerleyen ve Dışişleri Bakanlığı’nın bünyesindeki projeler ve ulusal ajans veya uluslararası diğer sivil toplum kuruluşları burada yer alacak. 3’üncü ana faaliyetimizde bir ağ oluşturacağız. Hak ve savunuculuk ağı, buradaki sivil toplum kuruluşuna hak temelli savunuculuk ve lobi faaliyetleri nasıl yapılır, kendi hedef grupları ve özellikle dezavantajlı grupları seçtik burada kendi dezavantajlı guruplarıyla karar alma sürecine geçerken bunun nasıl güçlü sesini çıkarabilirler. Bir örnek vermek gerekirse engellilerle ilgili bir yasanın çıkarılması gerekiyor ve engelliler bununla ilgili yasa taslağını oluşturdular, ama bunu karar vericilere götürülüp bunun bir kanuna dönüştürülmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşu bunu tek başına yaptığı zaman bazı zaman etkisi yeterli olmuyor. Bizim oluşturacağımız bu ağ ve koalisyonla hem beraber güç birliği ile sivil toplum modelini gerçekleştirmeye çalışacağız.Projemiz 15 ay sürecek, bu 15 ayda da sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir model oluşturmayı düşünüyoruz, özellikle sivil toplum kuruluşlarının dijital olarak geliştirilmesini sağlayacağız. Bu projenin ana merkezi Diyarbakır ve bütün faaliyetler Diyarbakır’da gerçekleştirilecek.”