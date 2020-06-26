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Güney Sudan'da çatışmalar binlerce kişiyi yeriden etti

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:08:56 -
Güney Sudan'da çatışmalar binlerce kişiyi yeriden etti

İSTANBUL (AA) - Güney Sudan'ın doğusunda yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Greater Pibor bölgesinde farklı topluluklar arasında 15 Haziran'da başlayan çatışmalar yöre halkının yerinden olmasına yol açtı.

Bölgedeki tüm kasabalara yayılan şiddet eylemleri nedeniyle Pipor kasabası ve çevresindeki sağlık çalışanları da bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Evleri ve malları zarar gören halk, kasaba çevresindeki çalılıklarda yaşamaya başladı.

MSF, şiddet olaylarının önüne geçilmezse bölgenin ülkenin doğusundaki şiddet olaylarının merkezi haline geleceği uyarısı yaptı.

Son çıkan olaylarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi bulunmuyor.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. 

Yıllar süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

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