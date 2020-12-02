Güney Marmaralı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Marmara Denizi'nin güneyinde hava ve deniz suyu sıcaklığının azalmasıyla başlayan hamsi bolluğu, balıkçıları memnun etti.



"Güney Marmara'nın balık ambarı" olarak bilinen ve Türkiye'nin pek çok iline satış yapılan Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ne geçen ay 17 bin 201 kasa hamsi getirildi.

Kasasının küçük ya da büyük olması durumuna göre 70 ila 375 liradan satılan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Aralık ayında daha da fazla avlanması beklenen hamsinin kilogramı ortalama 20 liradan satılıyor.

Halde geçen ay 2 bin 440 kasa istavrit, 2 bin 982 adet çinekop, 2 bin 509 kasa sardalya, 2 bin 256 adet lüfer ve 2 bin 520 çift palamut işlem gördü.

- "Hamsinin bu kadar olacağını beklemiyordum"

Balıkesir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Kenan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye kıyısı olan denizlerde son yıllarda hamsinin diğer türlere göre daha fazla avlandığını söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle palamut ve lüfer gibi balıkların Marmara Denizi'ne fazla gelmediğini belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Bu yıl hamsinin bu kadar olacağını beklemiyordum. Şu anda oldukça iyi hamsi yakalıyoruz. Daha da olacaktır, sezon bitene kadar yakalamayı sürdüreceğiz. Şu anda Marmara'da hamsi oldukça fazla. Televizyonlarda 'Karadeniz'de hamsi bol.' deniyor ama şu anda Marmara'da Karadeniz'den bol hamsi var. Marmara'nın her yerinde hamsiyi bulabilirsiniz, bu güzel bir şey. İnşallah devam eder, halkımız ucuz balık yer. Fiyatlar da gayet güzel, şu anda hamsi en ucuz zamanını yaşıyor. Balık pazarlarında hamsi 15-20 liraya satılıyor. Bu fiyat alıcı için de satıcı için de çok iyi. Gördüğüm kadarıyla bu fiyatlar kendisini korumayı sürdürecek."

Hal esnafından Cem Tecimen de havaların ve suların soğumasıyla Karadeniz'den Marmara'ya hamsi göçü yaşandığını ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



