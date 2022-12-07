Güney Kore'nin yeni savaş uçağında Türkiye detayı! Resmi açıklama geldi

Güney Kore'nin KF-21 uçağına prototip aşamasında simülasyon data link sistemi sağlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, seri üretim sürecinde de projeye katkı vermeyi sürdürecek.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut, şirketin ihracat faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İhracatın ülke, savunma sanayisi ve şirket için çok önem taşıdığını vurgulayan Korkut, faaliyet alanlarında pazarın belli olduğunu, buradan pay alabilmek için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da faaliyet göstermek gerektiğini söyledi.

Korkut, en önemli ihracatlarından birini Güney Kore'nin KF-21 olarak isimlendirdiği 5'inci nesil savaş uçağına kol içi simülasyon data link sistemiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ana kadar 19 hava birimini, yer istasyonuyla beraber prototip proje seviyesinde teslim ettiklerini bildirdi.

Yakın zamanda bir yer istasyonu siparişi daha aldıklarını ve Nisan 2023'te onu da teslim edeceklerini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

"Projede LIG Nex1'in alt yüklenicisi olarak görev yapıyoruz. Bizim data linkin seri üretim projesinde de uçaklarda uçacağı kesinleşti. Bu çok yeni bir haber. Dolayısıyla 2024 yılından itibaren 40 artı 80, toplamda 120 adet daha bu data linkten sipariş bekliyoruz. Bu konudaki teklif çalışmalarımız da devam ediyor. Güney Kore gibi teknoloji geliştiren bir ülkeye hem de 5'inci nesil muharip uçak için alt sistem verebilmek bizim için önemli. Türkiye için de değerli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ihracat başarımız oldu, devam ediyor ve benzer ürünü yine farklı platformlara konumlama konusunda çalışmalarımız devam edecek."

Ömer Korkut, Pakistan'daki IDEAS Fuarı'nda da mart ayında imzaladıkları bir projenin duyurusunu yaptıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda, mühimmat eğitim podunu (ACMI) Pakistan Hava Kuvvetlerinin hem F-16'larına hem de JF-17'lerine entegre etmek üzere güzel bir ihracat başarısı yakaladıklarına dikkati çeken Korkut, şunları kaydetti:

"Projeyi mart ayında imzaladık, haziran ayında yürürlüğe girdi. Takvimimiz işliyor, yakın zamanda kritik tasarım gözden geçirme ve proje gözden geçirme toplantısı Ankara'da yapılacak. Her şey yolunda gidiyor. Öncesinde aynı seri üretim sözleşmesini Hava Kuvvetlerimiz için imzalamıştık. Bu sene iki sözleşmeyi arka arkaya imzalamak güzel bir gelişme oldu. ACMI podunu benzer özelliklerle yapan bir ABD bir de İsrail var ama söz konusu ürünler NATO uçaklarında konumlandırılıyor. Biz Pakistan'da bir ilki gerçekleştirip NATO uçağı dışında bir uçağa da bu podu entegre etme konusunda sözleşme imzalamış olduk. JF-17 malumunuz Pakistan-Çin ortak yapımı bir uçak ve biz podumuzu farklı ülkeler tarafından üretilen uçaklara da entegre etme niyetindeyiz. Bu konuda da iş geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Umarız 2023'te yeni projelerin müjdelerini size verebiliriz."