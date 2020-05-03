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Aktüel

Güney Kore'den Kuzey Kore liderinin herhangi bir operasyon geçirmediği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:03:13 -
Güney Kore'den Kuzey Kore liderinin herhangi bir operasyon geçirmediği iddiası

SEUL (AA) - Güney Koreli üst düzey bir yetkili, hakkındaki sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddialarının ardından ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmediğini öne sürdü.

Güney Kore Devlet Başkanlığından (Mavi Ev) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, hükümetin, Kim'in herhangi bir ameliyat veya tıbbi müdahale geçirmediğini belirlediğini iddia etti.

Yetkili, açıkladığı bilgiye ilişkin herhangi bir kaynak vermedi.

Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim’in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

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