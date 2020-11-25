  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza
Aktüel

Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:58:20 -
Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza

ANKARA (AA) - Güney Kore, Facebook'a kullanıcıların bilgilerini izinsiz paylaştığı için 6 milyon dolar para cezası verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, 3,3 milyon Güney Koreli Facebook kullanıcısının bilgilerini diğer firmalarla paylaştığı için şirket, 6 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun (PIPC) ceza kararında, 2012-2018 yılları arasında Güney Koreli kullanıcıların bilgilerini diğer firmalara sağlayarak Facebook'un ülkedeki kişisel bilgi yasasını ihlal ettiği ifade edildi.

Şirketlerle paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların, adları, adresleri, doğum tarihleri, iş tecrübeleri, memleketleri ve ilişki durumları yer alıyor.

Komisyon, 2012-2018 yıllarında Güney Kore'deki operasyonlardan sorumlu Facebook Ireland dosyasının, cezai soruşturma için savcılığa verileceğini de bildirdi.

Kullanıcı mahremiyetinden sorumlu Facebook Ireland'ın yöneticisinin, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

PIPC ayrıca Facebook'un komisyonun yürüttüğü soruşturmada, eksik ve hatalı belgeler sunarak işbirlikçi davranmadığını kaydetti.

Facebook ise komisyonun verdiği cezadan ötürü üzüntü duyduklarını ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP'li Millet..
Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor
Dünya

Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor

Dağlık Karabağ bölgesinde, bu gece yarısı Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek olan Kelbecer bölgesinden son Ermeni askeri birlikleri çıkıyor. E..
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay