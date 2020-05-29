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Dünya

Güney Kore'de eğitime tekrar ara verildi

Güney Kore'de son iki günde koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine 200'den fazla okulda eğitime tekrar ara verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:45:00 -
Güney Kore'de eğitime tekrar ara verildi

Güney Kore'de koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi hakim.

Ülkede 27 Mayıs'ta 79, dün 56 yeni vaka tespit edilirken bu verilerin son 2 aydaki en yüksek yeni sayı olduğu ifade edildi.

200'den fazla okulda eğitime ara verildi

Son 2 günde korona vakalarının artış göstermesinin ardından 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi.

Yeni vakaların başkent Seul'un batısında yer alan Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu aktarıldı. 

Yükseliş nedeni dağıtım şirketleri

Bucheon bölgesinde ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkezi bulunuyor. Yetkililer, şirketin koronavirüs önlemlerini uygulamadığını ifade etti. Yapılan testler sonucunda bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesiyle binlerce çalışana test yapılmaya başlandığı bildirildi.

Vaka sayısındaki artışın ardından bölgedeki 251 okulun açıldıktan günler sonra yeniden kapanmasına karar verildi. Seul'de bulunan 117 okulun da açılış tarihi ertelendi.

Öte yandan ülkede ayrıca müzeler, parklar ve sanat galerilerinin iki hafta boyunca tekrar kapatıldığı duyuruldu. Toplam 11 bin 402 koronavirüs vakasının tespit edildiği Güney Kore'de, virüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

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