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Aktüel Güney Kore'de çok katlı binada yangın: 4 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Güney Kore'de çok katlı binada yangın: 4 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:38:41 -
Güney Kore'de çok katlı binada yangın: 4 ölü, 6 yaralı

ANKARA (AA) - Güney Kore'de çok katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gyeonggi İl Yangın ve Afet Dairesinden yapılan açıklamada, Gunpo kentinde 25 katlı bir binanın 12'inci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin 30 dakikada kontrol altına alabildiği yangında biri ağır, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanı Chin Young, yetkililere yangında yaralanan ve ölenlerin yakınlarına destek verme, olayın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yapma çağrısında bulundu.

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