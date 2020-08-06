  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Kore'de 3 tekne battı: 1 ölü, 5 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:23:22 -
Güney Kore'de 3 tekne battı: 1 ölü, 5 kayıp

ANKARA (AA) - Güney Kore'de etkili şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Chuncheon kentinde Uiam Barajı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Barajda sel nedeniyle batan tekneye yardıma giden diğer iki teknenin de alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Chungcheong, Gyeonggi ve Gangwon'da en az 1600 kişi tahliye edildi.

Seller nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de 2 Ağustos'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem
Siyaset

John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime dair dik..
Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Ekonomi

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın

Altın almak isteyenlere uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal e-alışveriş yapanların değeri..
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı