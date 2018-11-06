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Güney Kore ve Kuzey Kore'den ortak çalışma

Güney Kore ve Kuzey Kore'nin, batı sınırındaki Han ve Imjin nehirlerinin ağzının ortak kullanımı için saha çalışması başlattığı bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 01:27
Güney Kore ve Kuzey Kore'den ortak çalışma

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki Kore'nin, sivillerin erişiminin askeri gerginlik nedeniyle kısıtlandığı Han ve Imjin nehirlerinin ağızlarının ortak kullanımı için batı sınırında çalışma başlattığını açıkladı.

İki ülke ordusu arasında Eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde, nehir ağızlarının güvenliğini askeri olarak garanti altına almak için yürütülecek ortak çalışmanın yıl sonuna kadar süreceği, böylece turizm, ekolojik koruma ve inşaat agregalarının toplanması için kullanılabileceği belirtildi.

Albay Yoon Chang-hwi, basına yaptığı açıklamada, "1953'te ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana 65 yıl boyunca engellenen su yolunun barışçıl kullanımının önünü açmayı amaçlayan bu araştırmayla iyi sonuçlar alabileceğimizi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibi, askeri ve denizcilik yetkilileri ve sivil uzmanları dahil olmak üzere her iki ülkeden 10'ar kişiden oluşuyor. Araştırma tamamlandıktan sonra, ekip gelecek yıl Ocak ayına kadar savunma bakanlığına bir navigasyon haritası sunacak.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 01:27
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