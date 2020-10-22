Güney Kore, şüpheli ölümlere rağmen grip aşısı programının süreceğini açıkladı

ANKARA (AA) - Güney Kore sağlık yetkilisi, şüpheli ölümlere rağmen mevsimsel grip aşısı programının devam edeceğini duyurdu.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Jeong Eun-kyeong, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkede grip aşısı olan en az 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili bazı iddialar olduğunu belirterek, bu ölümlerle aşı arasında direkt bir bağlantı bulunmadığını ifade etti.

Hayatını kaybedenlere vurulan aşıların 5 şirket tarafından üretildiğini ve hepsinin farklı seri numaraları bulunduğunu söyleyen Jeong, ölümlerin aşının yan etkisi yüzünden gerçekleştiği iddialarının doğru olmadığını vurguladı.

Ölümlerin asıl nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiğini kaydeden Jeong, mevsimsel grip aşısı programının devam edeceği bilgisini paylaştı.

Güney Kore Tabipleri Birliğinden yapılan açıklamada ise son dönemdeki ölüm vakalarıyla aşı arasındaki bağlantının tam olarak açıklığa kavuşmadığı kaydedilerek, ülkedeki aşı programına en az bir hafta ara verilmesi gerektiği bildirildi.

Aralarında 17 yaşındaki bir gencin de bulunduğu en az 22 kişi aşı olduktan bir süre sonra hayatını kaybetmiş, bu ölümler ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Ülkede yürütülen aşı kampanyasına göre, yaklaşık 19 milyon kişinin ücretsiz olarak grip aşısı olması hedefleniyor.