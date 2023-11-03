Güney Kore Polonya’ya silah satışı yapacak: Haberi alan, bankalar ip gibi sıraya dizildi! 22.7 milyar dolar

Güney Kore, Polonya’ya yönelik 22 milyar dolar tutarındaki silah satışlarının finansmanının sağlanması için yerel bankaları sıraya soktu.

Reuters’un özel haberine göre; ithalat-ihracat kredilerinde yasal sınırlara ulaşan Güney Kore, Polonya’nın 22 milyar dolar değerinde silah tedarikine yardımcı olmak için yerel bankaları bir araya getiriyor. Bahsi geçen silah satışı, Güney Kore için tarihi rekor özelliğine sahip.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında silahlanma faaliyetlerini agresif bir şekilde arttıran Polonya, Güney Kore’yi başlıca tedarikçisi olarak belirlemişti. Seul yönetimi, Varşova’nın kendisinden silah tedarik etmesini kolaylaştırmak amacıyla Güney Koreli beş yerel bankayı, devreye soktu.

Silah tedarikinin faturası 22.7 milyar dolar

Edinilen bilgiye göre; Güney Kore, Polonya’nın kendisinden topçu sistemleri ve savaş uçakları tedariklerini finanse etmesine yardımcı olmak için bir destek önlemi olarak sendikasyon kredisini gözden geçiriyor. Koreli bir savunma şirketinden iki yetkili, sendikasyon kredisi planını doğruladı. Güney Kore bankalarından iki yetkili de kredi verileceğini söyledi ancak türünü belirtmedi.

Bu, Seul’ün Polonya’nın finansman engellerini ortadan kaldırarak iki ülkenin Güney Kore’nin 30 trilyon won (22.72 milyar dolar) civarında olduğu tahmin edilen en büyük silah anlaşmasını yapmasını sağlamak için çalıştığının ilk göstergesi.

Polonya, Güney Kore’yi silah ihracatında ‘küresel oyuncu’ konumuna yükseltti

Görüşmeler, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan ve Hyundai Rotem Co. ve Hanwha Aerospace Co. gibi Güney Koreli şirketlerin K2 Black Panther Tankı, K9 Thunder obüsü ve FA-50 savaş uçağı tedarik edeceği kapsamlı silah anlaşmasının devamı niteliğinde. Bu anlaşma 13.7 milyar dolar değerindeydi ve Güney Kore’nin bugüne kadarki en büyük anlaşmasıydı.

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Güney Kore Savunma Bakanlığı’na göre; Güney Kore’nin savunma ihracatı, Ukrayna’daki savaşın Seul’ün silah ihracatı için bir kapı açmasıyla, bir önceki yıl 7.25 milyar dolar iken 2022 yılında yaklaşık 17 milyar dolar oldu. Polonya ile 2022’de yapılan silah anlaşması, Seul’ü büyük ölçüde ABD ve Rusya’nın hakim olduğu küresel silah ihracatında önemli bir oyuncu haline getirdi.