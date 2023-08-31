Güney Kore muhalefet lideri nükleer santrallerin su salması yapımı için açlık grevi... Kıyasıya rekabet sürüyor!

Güney Kore ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na arıtılmış radyoaktif su salması karşısında suskun kalan hükümeti protesto etmek için açlık grevine başladı.

Kore Demokrat Partisi lideri Lee Jae-myung, bir basın toplantısı düzenleyerek açlık grevi protestosu başlattığını ve bunun nedenlerini anlattı ancak açlık grevinin ne kadar süreceğini söylemedi.

Açlık grevinin nedenleri arasında hükümetin kötü ekonomi yönetiminden bölücü politikalarına ve basın özgürlüğüne kadar bir dizi gerekçe sayan Lee'ye göre Fukuşima su tahliyesine karşı çıkılmaması bardağı taşıran son damla oldu.

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İlk kez bir parti lideri açlık grevine gidiyor

Güney Koreli siyasetçilerin belli konulara dikkat çekmek için açlık grevine başvurmaları görülmemiş bir durum değil ancak büyük bir partinin liderinin bu yöntemi seçmesi ilk kez oluyor.

Fukuşima konusunda Lee, hükümeti Japonya'ya "yardım ederek suç ortağı" olmakla suçluyor.

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Güney Kore aslında Japonya'nın eylemini ne destekledi ne de kabul etti. Açıktan herhangi bir pozisyon alınmaması ülke muhalefeti tarafından Japonya'nın desteklenmesi olarak görüldü. Fukuşima planına en sert tepki veren ülke ise Çin oldu.