Güney Kore, Japonya'ya sert tepki gösterdi: Nükleer santralinin atık sularını dökülmesine Birleşmiş Milletler izin verdi!

Japonya 2011’de depremde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali’nin radyoaktif atık sularını okyanusa boşaltmaya başladı. Bu durum Asya ülkelerinde tepkiye neden oldu ve ithalat yasaklarını beraberinde getirdi. Atık suların boşaltılması 2011 yılının Mart ayında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki depremden büyük zarar gören nükleer santralin devreden çıkartılmasının önemli bir adımı. Japon hükümeti planı iki yıl önce imzalamış, BM nükleer denetleme dairesi de geçen ay onay vermişti. Bu plana göre 3 olimpik yüzme havuzunu dolduracak 7 bin 800 metreküp su 17 gün boyunca okyanusa dökülecek.

Tokyo’da onlarca kişi nükleer santralin işletmecisi elektrik şirketi TEPCO’nun önünde protesto gösterisi düzenledi ve şirketten daha önce söz verdiği gibi suları tanklarda depolamasını talep etti. Güney Kore’nin kıyı kenti Busan’da da çevreci aktivistler sahilde radyoaktivite sembolleriyle Japon hükümetini protesto etti. Güney Kore’de deniz ürünlerinin radyoaktif atık sulardan etkileneceği endişesi hakim.

Güney Kore, Fukuşima balıklarına ve deniz ürünlerine ithalat yasağı getirdi. Hong Kong’da da onlarca protestocu ellerinde pankartlarla Japon hükmetinin nükleer santral sularını okyanusa boşaltma kararını protesto etti. Hong Kong da Japonya’nın 10 bölgesinden deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı. Çin de Japonya’nın kararını kınadı ve Japonya’dan tüm deniz ürünlerinin ithalatına geniş ölçekli yasak getirdi. Japonya 2022 yılında Çin’e 600 milyon dolar değerinde deniz ürünü ihraç etmişti. Japonya’nın ihraç piyasasının en büyük payını Çin ve Hong Kong oluşturuyor.