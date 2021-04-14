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Dünya Güney Kore, Japonya arasında nükleer atık krizi
Dünya

Güney Kore, Japonya arasında nükleer atık krizi

Güney Kore, Japonya'nın tsunamide hasar gören Fukişima'da atık suyu denize boşaltma kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:06:00 -
Güney Kore, Japonya arasında nükleer atık krizi

Güney Kore'nin, Japonya'nın 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararını, uluslararası yargıya taşımaya hazırlandığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in, hükümete, Japonya'nın olası adımını engelleyici önlem olarak Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvurulmasını değerlendirme talimatı verdi.

Devlet Başkanı Moon, ayrıca bugün Japonya'nın yeni atanan Seul Büyükelçisi Koiçi Aiboşi'yi kabulünde, ülkenin konu hakkındaki rahatsızlığını Japon temsilciye bizzat iletti.

Aynı denize kıyısı olan iki ülkenin coğrafi yakınlığı nedeniyle Güney Korelilerin söz konusu karardan endişe duyduğunu belirten Moon, büyükelçiden mesajını Tokyo yönetimine iletmesini istedi.

Japonya medyasında yer alan haberlerde, hükümetin, santralin hasar gören reaktörlerindeki radyoaktif atık suyu denize boşaltmak için karar aşamasında olduğu bildirilmişti.

Olayın duyulmasının ardından komşu ülkeler, olası adıma yönelik tepki göstermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tokyo hükümetinin kararının "tek taraflı" alındığı belirtilerek, atık suyun salıverilmesinin, komşu ülkelerin halklarının menfaatine zarar vereceği vurgulanmıştı. Açıklamada, "İlgili ülkeler ve uluslararası toplumla mutabakata varmadan, Tokyo keyfi olarak tahliyeyi başlatmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Seul Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, karara ilişkin tepkilerini iletmiş, Politika Koordinasyonu Bakanı Koo Yun Cheol da Japonya'nın kararına sert tepki gösterdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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