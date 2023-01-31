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Ekonomi Güney Kore devinden 32 milyar dolarlık proje için Türkiye'ye sürpriz teklif
Ekonomi

Güney Kore devinden 32 milyar dolarlık proje için Türkiye'ye sürpriz teklif

Güney Koreli enerji devi KEPCO Başkanı Cheong Seung-il, 32 milyar dolara mal olması beklenen Sinop’taki nükleer santral için Türkiye'ye teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 15:30:00 -
Güney Kore devinden 32 milyar dolarlık proje için Türkiye'ye sürpriz teklif

Güney Koreli enerji devi KEPCO Başkanı Türkiye’ye geldi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Görüşmede KEPCO, 32 milyar dolara mal olması beklenen Sinop’taki nükleer santral için ön teklifte bulundu.

Güney Kore'nin Korea Electric Power Corp. (KEPCO) Türkiye'de inşa edilecek yeni nükleer tesis için ön teklifini sundu. KEPCO’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin kuzeyinde yer alacak olan (Sinop) nükleer tesis için KEPCO üst yönetimi, pazartesi günü Ankara’ya geldi. KEPCO Yönetim Kurulu Başkanı Cheong Seung-il, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Koreli yönetici, ülkenin kuzey kesiminde 1.400 megavat elektrik sağlayabilen dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sundu.

32.5 milyar dolarlık proje

İki taraf, yaklaşık 40 trilyon won (32,55 milyar ABD Doları) değerinde olacağı tahmin edilen proje hakkında görüşmelerde bulundu. Türk hükümeti geçen yıl Aralık ayında KEPCO'dan bir teklif sunmasını istemişti.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre KEPCO’dan yapılan açıklamada teklifin Güney Kore'nin projeyi nasıl yürüteceğine ilişkin planını ve nükleer santral inşa etme yeteneklerine ilişkin bilgileri içerdiği ifade edildi.

KEPCO yaptığı açıklamada, "İki taraf projeyle ilgili ciddi tartışmalara başladı. Projeyi zorlamak için en uygun yolu bulmak için bir fizibilite testi yapacaklar" denildi.

2030'a kadar 10 reaktör ihraç edilecek

Cheong, gelişmiş APR1400 teknolojisine dayalı 10 nükleer reaktörün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah nükleer santraldekiler de dahil olmak üzere hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılı bir şekilde inşa edildiğini ve istikrarlı bir şekilde yönetildiğini vurguladı. Cheong, Güney Kore'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu ifade etti. Güney Kore, nükleer enerji sektörünü geliştirmeye yönelik güçlü hamlesinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar 10 nükleer güç reaktörü ihraç etme hedefi belirledi.

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