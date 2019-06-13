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Güney Kıbrıslı subay seri katil çıktı... Böyle vahşet görülmedi!

Güney Kıbrıs’ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın 2 çocuk ve 5 kadını öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak son kurban 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius’in de cesedi bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 06:10
Güney Kıbrıslı subay seri katil çıktı... Böyle vahşet görülmedi!

Güney Kıbrıs’ta Memi göletinde yapılan araştırmalarda, Sierra’nın cesedi tuğlalarla sarılmış ve çürümüş şekilde buldu. Olay yerinde açıklama yapan Rum Polis Sözcüsü Andreas Angelides, Önemli olan sonuçtu. Bu bir rahatlama olarak algılanmamalı dedi.

Şahit kalmasın diye öldürdü

Göletten cesedi çıkarılan Sierra’nın, seri katil Metaksas’ın ilk kurbanı olan Mary Rose’un kızı olduğu öğrenildi. Rum seri katil Metaksas’ın, Mary Rose’yi öldürdükten sonra şahit bırakmamak amacıyla tahlihsiz Sierra’yı öldürdüğü belirlendi. Güney Kıbrıs’ta büyük şok etkisi yaratan seri cinayetlerde, kadınların cesetleri Kırmızı Göl’de bavul içerisinde bulundu. En son Kırmızı Göl’de yapılan aramada bavulun içerisinde bulunan çürümüş cesedin 29 yaşındaki Maricar Valteze ait olduğu belirlendi.

Polis müdürü: Böyle vahşet görmedim

Olaylarla ilgili açıklama yapan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis , Kurbanların ailelerinden samimi şekilde özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk. 42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" diyerek kurbanların ailelerinden özür dilemişti.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde ortaya çıkan seri cinayetler sonrasında Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa ederken, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise Polis Genel Müdürü Müdürü Zachariasi görevden alındı.

Seri katilden tüyler ürperten itiraf

Seri katil Metaksas’ın polise verdiği ifadesinde, birlikte olduğu kadınları, boyunlarını sıkarak öldürdüğünü belirtirken, "Kadınları boğdukça kendimi iyi hissettim, tekrar yaptım. Tutuklanmasam yine yapardım" şeklindeki itirafları, tüyler ürpertmişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 05:21
  1. Güney Kıbrıs
  2. seri katil
  3. cinayet
  4. Nikos Metaksas

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