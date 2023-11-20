Güney Kıbrıs Rum Kesimi Gazze'deki katliamın ilk durağı haline geldi

İsrail'deki Haaretz Gazetesi, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hava üssü Ağrotur’dan kalkan uçakların gizli uçuşlarla İsrail'e mühimmat ve silah taşıdığını yazdı. Gazete, Güney Kıbrıs’tan en az 60 Amerikan ve İngiliz kargo uçağının İsrail’in Nevatim Hava Üssü’ne sevkiyat yaptığını yazdı.

Haaretz Gazetesi'ne göre, Güney İsrail’deki Nevatim hava üssüne inen Amerikan uçaklarının silahları İsrail ordusuna teslim ettiği, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inen Amerikan uçaklarının da zırhlı araçlar indirdiği bilgisini verdi.

Haaretz’e göre son 12 gün içerisinde İsrail’e gitmek üzere 4 USAF uçağının (CN-35 ve C-295 tipi) Ağrotur’dan havalandığı tespit edildi. Deniz bölgesinde devriye, gözlem görevi dışında asker ve silah sevkiyatı için de kullanılan bu uçaklardan C-295 71 asker ve 9 bin 250 kilo askeri yük taşıma kapasitesine sahip.

Uçaklarda kamikaze dronlar, Apachi helikopterlerinin kullanacağı Hellfire füzeleri yüklü idi

Söz konusu habere göre, bu uçaklarda kamikaze dronlar, Apachi helikopterlerinin kullanacağı Hellfire füzeleri, zırhlı araçlar ve Demir Kubbe sisteminde kullanılan batarya ve füzeler bulunuyor.

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Haaretz’e göre, 20’si İngiltere, 40’ı Amerikan olmak üzere en az 60 nakliye uçağı İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü ile Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanlarına askeri araç, silah ve mühimmat bıraktı. Silah ve mühimmat, ABD’nin Avrupa’daki üslerinden önce Kıbrıs’a getirildi, ardından İsrail ordusuna teslim edildi. Sevkiyatlarda sivil uçaklar da kullanıldı.

İngiltere 17 uçuşu doğruladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bu uçuşlardan 17’sini doğruladığı ancak taşıdıkları yük veya personel hakkında detay vermekten kaçındığı belirtilen haber şu şekilde devam etti: “Bu uçuşların bazılarında Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin İsrail’e sevk edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, bu SAS kuvvetlerinin Gazze’deki rolünün İngiliz basınında yer almasını engellemek için, ‘ulusal güvenliği’ zedeleyebilecek bilgilerin yayımlanmaması gerekçesiyle yayın yasağı getirildi. The Sun, 27 Ekim sayısında SAS komandolarının Kıbrıs’ta konuşlandırıldığını açıkladı.

New York Times 2 Kasım’da ABD insansız hava araçlarının (IHA) gözlem için Gazze Şeridi üzerinde uçtuğunu, bunu Amerikan Savunma Bakanlığı’nın iki subayı tarafından doğrulandığını yazdı. Gazete İHA’ların kalkış yerinin öğrenilemediğini ancak uçuş güzergahlarının, diğer olası kalkış yerleri arasında Ağrotur’un da olabileceğini gösterdiğine işaret etti. Dışişleri Bakanlığı’nın İHA'ların Kıbrıs’taki İngiliz üssünden havalandığı bilgisini yalanlamadığını aktardı.”