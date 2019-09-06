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Güney Amerika’da Türkçe’ye ilgi giderek artıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Güney Amerika ülkeleri Şili ve Kolombiya’da Türk dili ve kültürü dersleri verilmeye devam ediliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 12:19
Güney Amerika’da Türkçe’ye ilgi giderek artıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Güney Amerika ülkeleri Şili ve Kolombiya’da Türk dili ve kültürü dersleri verilmeye devam ediliyor.


Güney Amerika’nın en önemli ülkelerinden Şili’de 1963 yılından bu yana Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliği himayesinde faaliyet gösteren Mustafa Kemal Atatürk Okulunda Türkçe ve Türk tarihi dersleri verilmeye başlandı. Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden derslerle ilkokul 2. sınıfta okuyan 35 öğrenciye temel dil becerileri kazandırılması ile Türk kültürü ve Türk inkılap tarihine ilişkin temel bilgiler veriliyor.


Okul Müdürü Javier Vega, Türkçe ve Türk tarihinin çocuklara öğretimini önemsediklerini ifade etti. Vega, TİKA tarafından okulun tadilatı ve donanımı için verilen katkıların yanısıra Türk dili ve tarihi derslerinin tekrar başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği hassasiyet için TİKA’ya teşekkür etti.



Kolombiya’da verilen derslere katılım geçen seneye göre iki kat arttı


Kolombiya’nın başkenti Bogota’da ülkenin en büyük ve en başarılı kamu üniversitesi olan Universidad Nacional’de başlatılan Türk dili ve kültürü derslerine talep de geçen yıla göre iki kat arttı. Bu yıl sınıf kontenjanını aşan talepler ile birlikte iki sınıf giriş seviyesi ve bir sınıf ikinci seviye ders açıldı. Yoğun talep üzerine Kolombiya’nın farklı illerinde ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerde Türk dili ve kültürü dersleri açılması planlanıyor. Türkçe derslerinde tarih, kültür, gastronomi ve sanat alanlarında etkinlikler de yer alacak.


Universidad Nacional’de düzenlenen derslere farklı branşlarda lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılıyor. Öğrencilerin çoğu Türkiye’ye olan ilgilerinin Türkiye’nin sanat, kültür ve turizm alanlarındaki zenginliğinden kaynaklandığını söylüyor. Yaklaşık 100 yıl önce ataları Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından Kolombiya’ya göç eden birçok Arap ve Yahudi kökenli öğrenci de Türkçe öğrenerek geçmişleri ile bağlarını yeniden kurmayı istiyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:19
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