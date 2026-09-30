Güney Afrika’dan ABD büyükelçisine tepki: “Bedel” mesajının ardından Bakanlığa çağrıldı

Güney Afrika ile ABD arasındaki anlaşmazlık, Büyükelçi Bozell’in vize kısıtlamalarının yeni adımlarla devam edebileceği mesajıyla yeniden gündeme geldi. Devlet televizyonu SABC’nin haberine göre, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, “diplomatik olmayan tutum” olarak değerlendirdiği açıklamaları nedeniyle Bozell’i Bakanlığa çağırdı.

SABC, bunun Bozell’in son dokuz ay içinde üçüncü kez Bakanlığa çağrılması olduğunu aktardı. Bakanlığın internet sitesinde ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı.

Haberde, Bozell'in son dokuz ayda üçüncü kez Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının internet sitesinde konuya ilişkin henüz resmi açıklama yayımlanmadı.

ABD Büyükelçisinden Güney Afrika'ya "bedel ödeme" mesajı

ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinden "Hiçbir şey yapmamanın bedeli" başlığıyla 29 Eylül'de yayımlanan yazısında Bozell, Washington'ın Kasım 2025'te Güney Afrika'ya beş talep ilettiğini, bunlardan ikisinin karşılandığını savundu.

Bozell, henüz karşılanmayan taleplerin "Kill the Boer" (Boer’i öldür) sloganının kınanması, kırsal suçların öncelikli suç kabul edilmesi ve telekomünikasyon ile madencilikte BBBEE mülkiyet şartlarına alternatifler oluşturulması olduğunu belirtti.

Geçen ay Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü, ardından onların mesajlarını Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya ilettiğini bildiren Bozell, kalan üç talebe dokuz ay boyunca yanıt verilmemesi nedeniyle Washington’ın sabrının tükendiğini ifade etti.

Bozell, Ramaphosa'nın cevabının üç talebi karşılamadığını savunarak, "Vize kısıtlamaları ilk karşılığımızdır. Bunun son söz olduğunu da söylemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD'li şirketlerin Güney Afrika'ya yatırım yapmak için beklediğini ileri süren Bozell, "Güney Afrika hükümeti ABD ile ortaklığı reddediyor. Hiçbir şey yapmamanın bedeli budur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-Güney Afrika gerilimi

İki ülke ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat 2025'te Güney Afrika'yı beyaz azınlığa yönelik "soykırım" uygulamak ve beyaz çiftçilerin topraklarına el koymakla suçlamasının ardından gerildi.

ABD'nin Güney Afrika'ya yardımları durdurması, bazı beyaz Afrikanerlere mülteci statüsü vermesi, Büyükelçi Ebrahim Rasool'u sınır dışı etmesi, ek gümrük tarifeleri uygulaması ve G20 Zirvesi'ni boykot etmesiyle gerilim tırmandı.

Bozell, 11 Mart'ta "Kill the Boer" sloganı ve Güney Afrika'nın iç politikalarına ilişkin "diplomatik olmayan" açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağrılmıştı.

Washington yönetimi, 15 Eylül'de Güney Afrika'daki bazı politikaları ırk temelli ayrımcılığa ve azınlıklara yönelik şiddete yol açmakla suçlayarak bunların uygulanmasından sorumlu tuttuğu kişilere vize kısıtlaması getirmişti.