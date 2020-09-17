  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi
Aktüel

Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 02:34:57 -
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, salgına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerinde salgına karşı getirilen yasakların 20 Eylül'den itibaren birinci aşamayı geçeceğini bildirdi.

Ramaphosa, ülkede uluslarası uçuşlarının 1 Ekim'den itibaren başlatılacağını belirterek, "İş, eğlence ve diğer seyahatler için Güney Afrika'ya giriş çıkışlara izin vereceğiz." dedi.

Uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kademeli ve dikkatli bir şekilde hafifleteceğini kaydeden Ramaphosa, salgının en yüksek olduğu belirli ülkelerle seyahatlerin kısıtlanabileceğini ifade etti.

Ramaphosa, ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağının 00.00-04.00 saatleri arasına indirildiğini söyledi.

- Güney Afrika'da vaka sayısı 653 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 1923 artarak 653 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

Son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 15 bin 705'e ulaştığını aktaran Mkhize, hastalığa yakalanan 584 bin 195 kişinin de iyileştiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!
Gündem

İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!

Hidiv Kasrı'nın altını oyan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulunan Kültür..
Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler
Gündem

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayarak, Yunanistan’a arka çıkan AB’nin Türkiye’yle ilgili ‘olası’..
Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor
Dünya

Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki kukla devletlerinden olan Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selm..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı