  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 73 bine yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:05:50 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 73 bine yükseldi

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 73 bin 533'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 146 bin 587 test yapıldı.

Bu testlerden 73 bin 533'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 39 bin 867'si iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1568 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı