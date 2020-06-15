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Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:01:11 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 70 bin 38'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 121 bin 958 test yapıldı. Bu testlerden 70 bin 38'i pozitif çıktı. Kovid-19 hastalarına uygulanan tedaviler sonucunda 38 bin 531 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 salgını nedeniyle 1480 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm de Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürürken, ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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