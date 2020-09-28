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Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı bir milyona doğru gidiyor
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı bir milyona doğru gidiyor

Afrika'da salgının merkez üssü olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1268 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 670 bin 766'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 02:57:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı bir milyona doğru gidiyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 22 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 398'e erişti.

Koronavirüs vaka sayısı ülkede 1268 artışla 670 bin 766'ya yükseldi.

Şimdiye kadar 4 milyon 143 bin 466 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 603 bin 721'i sağlığına kavuştu.

En çok vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde meydana geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olarak biliniyor.

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