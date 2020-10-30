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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:15:02 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 721 bin 770'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 164 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 56 artışla 721 bin 770'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 607 bin 883 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 649 bin 935'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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