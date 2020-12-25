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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 02:06:01 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 968 bin 563'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 822 bin 978'i iyileşti.

- Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.


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