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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 845 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 845 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:31:39 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 845 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 845 bin 83'e yükseldi.

Salgında ikinci dalganın görülmeye başlandığını duyuran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 205 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 952'ye çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 319 artışla 845 bin 83'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 779 bin testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 758 bin 373'ü iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 335 bini geçti.

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