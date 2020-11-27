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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 778 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 778 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 01:12:29 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 778 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 778 bin 571'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 289'a çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 69 artışla 778 bin 571'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 383 bin 78 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 132 bini geçti.

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