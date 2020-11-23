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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 767 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 767 bini geçti

Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 903'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:22:22 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 767 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 767 bin 679'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 903'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 270 artışla 767 bin 679'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 290 bin 966 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 710 bin 99'u iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 80 bini geçti.


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