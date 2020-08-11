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Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 563 bini geçti

Son 24 saatte 3 bin 740 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:36:54 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 563 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 3 bin 740 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken vaka sayısı 563 bin 598'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 621'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 563 bin 598'e yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 267 bin 494 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 417 bin 200'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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