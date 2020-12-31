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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 39 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 39 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:02:36 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 39 bini geçti

ANKARA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 39 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 465 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 28 bin 33'e, vaka sayısı 1 milyon 39 bin 161'e çıktı.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 867 bin 597'si iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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