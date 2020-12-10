  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:47:06 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını açıkladı.

Bakan Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki test sayısının 5,6 milyonu geçtiğini bildirdi.

Pozitif vaka sayısının 828 bin 598'e yükseldiğini aktaran Mkhize, "Güney Afrika, salgında şimdi ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 574'e yükseldi.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı ise 2 milyon 320 bini geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mekke'de korkutan görüntü! Çekirge sürüsü istila etti
Dünya

Mekke'de korkutan görüntü! Çekirge sürüsü istila etti

Tüm Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde görülen çekirgeler paniğe sebep oldu.
Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!
Gündem

Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı yaptığı aşı çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından uzun süre sonra açıklamalarda ..
Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı
Sağlık

Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yüzde 60'ının Nisan'a kadar hızlı bir şekilde aşılanacağını belirterek, “Temmuz'da maske..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay